Alman kahvaltılarının simgesi: Pretzel tarifi

Alman mutfağının sembolik lezzetlerinden biri olan pretzel, dışı parlak ve tuzlu, içi yumuşacık yapısıyla kahvaltı sofralarının gözdesi. Kendine özgü düğüm şekliyle tanınan bu hamur işi, özellikle Almanya’da kahvaltıda peynir ve tereyağıyla, gün içinde ise atıştırmalık olarak tüketiliyor. Dünyaya yayılan bu lezzet, hem farklı görünümü hem de doyurucu yapısıyla sofralara Avrupai bir hava katıyor.
PRETZEL TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1 paket instant maya (10 gr)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1,5 su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- 1 litre su (kaynatmak için)
- 2 yemek kaşığı karbonat
- Üzeri için iri taneli tuz
Yapılışı
- Ilık suya maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin.
- Un, tuz ve eritilmiş tereyağıyla karıştırıp yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru 1 saat kadar mayalandırın.
- Mayalanan hamurdan parçalar koparıp uzun şeritler yapın, uçlarını düğüm şeklinde birleştirerek Pretzel formu verin.
- 1 litre kaynar suya karbonatı ekleyin, Pretzelleri içine atıp 30 saniye bekletip çıkarın.
- Fırın tepsisine alın, üzerlerine iri tuz serpin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika altın rengini alana kadar pişirin.
- Peynir, tereyağı veya hardalla servis edebilirsiniz.