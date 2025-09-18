Alman kahvaltılarının simgesi: Pretzel tarifi

Alman mutfağının sembolik lezzetlerinden biri olan pretzel, dışı parlak ve tuzlu, içi yumuşacık yapısıyla kahvaltı sofralarının gözdesi. Kendine özgü düğüm şekliyle tanınan bu hamur işi, özellikle Almanya’da kahvaltıda peynir ve tereyağıyla, gün içinde ise atıştırmalık olarak tüketiliyor. Dünyaya yayılan bu lezzet, hem farklı görünümü hem de doyurucu yapısıyla sofralara Avrupai bir hava katıyor.

PRETZEL TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1 paket instant maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 litre su (kaynatmak için)

2 yemek kaşığı karbonat

Üzeri için iri taneli tuz

Yapılışı