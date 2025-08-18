Alman mutfağından sofralara: Pretzel tarifi

Şekli kadar yapımında kullanılan özel teknikler Pretzel'a eşsiz kıtırlığı ve parlak rengi veriyor. Evde hazırlamak ise sandığınızdan çok daha kolay!

MALZEMELER

Hamur için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 g)

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

Karbonatlı su için:

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı karbonat

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Kalın taneli tuz (deniz tuzu veya kaya tuzu)

YAPILIŞI

Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırın. Maya kabarınca un, tuz ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Yumuşak bir hamur yoğurun. 1 saat mayalandırın.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın, uzun şeritler yapın ve pretzel şekli verin.

Suyu kaynatın, içine karbonat ekleyin. Pretzelleri 30 saniye kadar bu suda bekletin, çıkarıp süzün. (Bu işlem dışının kıtır olmasını sağlar.)

Yağlı kağıt serili tepsiye alın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve kalın taneli tuz serpin.

Önceden 200°C ısıtılmış fırında 15-20 dakika, üzeri kahverengi ve parlak olana kadar pişirin.