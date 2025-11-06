Alternatif bir çorba lezzeti: Ispanaklı yoğurt çorbası tarifi

Kış aylarında en çok aranan şey, hem iç ısıtan hem de vücuda enerji veren bir çorbadır. Sarımsaklı yoğurtlu ıspanak çorbası, tam da bu ihtiyaca cevap veren, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif. Ispanağın demir ve vitamin desteği, sarımsağın doğal antibiyotik etkisi ve yoğurdun probiyotik gücü bir araya gelerek tam anlamıyla şifa dolu bir kase oluşturuyor.
ISPANAKLI YOĞURT ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 demet ıspanak
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 5 su bardağı sıcak su
- 1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Ispanakları yıkayıp ince ince doğrayın.
- Tereyağı ve zeytinyağını tencerede eritin, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Ezilmiş sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun.
- Üzerine doğranmış ıspanakları ekleyin, birkaç dakika sönene kadar karıştırın.
- Ayrı bir kasede yoğurt ve unu çırpın, azar azar sıcak su ekleyerek karışımı ılıtın.
- Hazırladığınız karışımı tencereye dökün ve sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.
- Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
- Dilerseniz servis öncesinde üzerine kızdırılmış tereyağında nane gezdirebilirsiniz.