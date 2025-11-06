Alternatif bir çorba lezzeti: Ispanaklı yoğurt çorbası tarifi

Kış aylarında en çok aranan şey, hem iç ısıtan hem de vücuda enerji veren bir çorbadır. Sarımsaklı yoğurtlu ıspanak çorbası, tam da bu ihtiyaca cevap veren, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif. Ispanağın demir ve vitamin desteği, sarımsağın doğal antibiyotik etkisi ve yoğurdun probiyotik gücü bir araya gelerek tam anlamıyla şifa dolu bir kase oluşturuyor.

ISPANAKLI YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 demet ıspanak

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak (ezilmiş)

5 su bardağı sıcak su

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı