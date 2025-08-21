Altın günlerinin vazgeçilmezi: Kısır tarifi

İnce bulgurun salça, zeytinyağı, limon ve taze yeşilliklerle harmanlanmasıyla hazırlanan kısır, Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biridir. Hafifliği, besleyici yapısı ve kolay hazırlanışı sayesinde hem misafir sofralarında hem de günlük öğünlerde tercih edilen bu geleneksel tat, özellikle çay saatlerinin olmazsa olmazıdır. Peki, altın günlerinin vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, kısır tarifi...



Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane (isteğe bağlı)

1 adet salatalık (küçük doğranmış, isteğe bağlı)

1 adet domates (çekirdekleri çıkarılıp doğranmış)

Tuz, pul biber, kimyon, karabiber

Yapılışı