Altın sarısı çıtır lezzet: MasterChef baklava tarifi

Türk mutfağının asırlardır süregelen en özel tatlılarından biri olan baklava, hem özel günlerin hem de günlük sofraların vazgeçilmez lezzeti. Dışı çıtır, içi ceviz kokulu, şerbeti dengeli bir baklava yapmak zor gibi görünse de doğru tekniklerle mükemmel sonucu elde etmek oldukça kolay. Peki, çıtır çıtır yapısıyla mest eden bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef baklava tarifi...

BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

Açmak için:

Nişasta (buğday ya da mısır)

İçi için:

2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Üzeri için:

150 g tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

BAKLAVA YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Unu bir kaba alın, ortasını açıp yumurta, yağ, su, tuz ve sirkeyi ekleyin.

Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru 20–25 bezeye ayırın ve 15 dakika dinlendirin.

Her bezeyi nişasta yardımıyla incecik açın.

Açılan yufkaları tepsi boyutunda üst üste dizin.

İlk katların arasına ceviz serpmeyi unutmayın.

Tepsi dolunca baklavanızı dilimleyin.

Tereyağı ve sıvı yağı eritip baklavanın üzerine gezdirin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 35–45 dakika, üzeri altın rengi alana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün.

En az 2–3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!