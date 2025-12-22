Altın sarısı enfes lezzet: MasterChef tel kadayıf tarifi

Tel kadayıf, incecik hamur telciklerinin tereyağıyla buluştuğu ve şerbetle taçlandığı, Türk mutfağına ait geleneksel bir şerbetli tatlıdır. Hem pratik hem de etkileyici sunumuyla misafir sofralarında yerini her zaman korur. Peki, altın sarısı bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef tel kadayıf tarifi...

TEL KADAYIF TARİFİ

Malzemeler (8–10 Kişilik)

Tatlı için:

500 g taze tel kadayıf

200 g tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi (isteğe göre fındık veya Antep fıstığı)

Şerbet için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu (veya birkaç damla limon)

(Not: Şerbet kıvamı tatlının dokusunu belirleyen önemli unsurdur.)

TEL KADAYIF YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra 10 dakika orta ateşte pişirin.

Limon suyunu ekleyin, 2–3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. (Şerbet soğuk olmalıdır.)

Tel kadayıfı elinizle tel tel ayırarak havalandırın.

Eritilmiş tereyağının yarısını kadayıfa gezdirin ve iyice karıştırarak her yerine yedirin.

Fırın tepsisini yağlayın.

Kadayıfın yarısını tepsiye bastırarak yerleştirin.

Üzerine dövülmüş ceviz içini eşit şekilde serpin.

Kalan kadayıfı da üzerine yayın ve sıkıca bastırın.

Kalan tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 °C fırında yaklaşık 35–40 dk pişirin veya üzeri altın sarısı olana kadar tutun.

Fırından çıkan sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti kepçe ile gezdirin.

Şerbeti iyice çekmesi için tatlıyı dinlendirin.

erine toz Antep fıstığı veya hindistancevizi serpebilir, yanına kaymak ya da dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!