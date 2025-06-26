Altın sarısı lezzet: Püf noktalarıyla tam kıvamında kayısı reçeli tarifi...

Yazın en parlak hediyelerinden olan kayısı, reçel haline geldiğinde kahvaltı sofralarının yıldızı haline geliyor. Ancak kayısı reçeli yaparken en sık yaşanan sorunlardan biri, meyvenin dağılması ya da şekerlenmesi... Doğru teknikle hazırlandığında ise rengi canlı, taneleri bütün, kıvamı ise tam kararında bir reçel elde edilir. İşte her kaşığı lezzet dolu bir reçel tarifi!

MALZEMELER

(Ortalama 2 büyük kavanoz için)

1 kg olgun ama sert kayısı

800 gram toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, köpürmeyi önlemek için)

Yarım limonun suyu

(İsteğe bağlı) 1 adet çubuk tarçın veya 1–2 adet karanfil (aromatik tat için)

TARİF

Kayısıları yıkayıp ortadan ikiye ayırın, çekirdeklerini çıkarın. Çok iri olmayan parçalar halinde bırakın; doğramak isterseniz eşit büyüklükte olmasına dikkat edin.

Geniş ve derin bir tencereye bir kat kayısı, bir kat şeker olacak şekilde dizin. Tüm meyve ve şeker bittikten sonra üzerini streçleyip buzdolabında en az 8 saat, tercihen bir gece bekletin. Bu işlem meyvelerin suyunu salarak reçele kıvam verir.

Ertesi gün tencereyi orta ateşe alın. Kaynamaya başladıktan sonra üzerindeki köpükleri bir kaşıkla dikkatlice alın. İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz (daha az köpük ve parlak renk için). Dilerseniz tarçın veya karanfil de ekleyin.

Reçeli yaklaşık 25–30 dakika pişirin. Taneler dağılmadan, şerbeti yoğunlaşınca yarım limon suyu ekleyin. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Reçeli sıcakken steril kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatıp ters çevirin. Soğuyana kadar bu şekilde bekletin. Serin ve kuru bir yerde 6 aya kadar tazeliğini korur.

PÜF NOKTALARI

Kayısı seçimi önemlidir: Ne çok yumuşak ne de çok sert olmalı. Hafif sert ama aromalı kayısılar reçel için idealdir.

Gece boyunca bekletme aşaması, hem şekerin erimesini hem de meyvenin taneli kalmasını sağlar.

Kıvam testi için: Reçelden bir kaşık alın, soğuk tabağa damlatın. Tabak hafif eğildiğinde reçel yavaş akıyorsa kıvamı olmuş demektir.

Reçelin şekerlenmemesi için son aşamada yarım limon suyu mutlaka eklenmelidir.

Köpüklenmeyi önlemek ve parlaklık katmak için 1 tatlı kaşığı tereyağı idealdir.