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Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef Kırşehir çullaması tarifi
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Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef Kırşehir çullaması tarifi

10.10.2026 16:37:00
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Haber Merkezi
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Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef Kırşehir çullaması tarifi

Kırşehir'in yöresel lezzetlerinden çullama, tavuk eti ve özel kıvamlı harcıyla sofralara lezzet katıyor.

Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef Kırşehir çullaması tarifi

Kırşehir'in yöresel yemekleri arasında yer alan çullama, tavuk eti ve tavuk suyuyla hazırlanan doyurucu bir lezzet olarak öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Kırşehir usulü çullama tarifi ve yapılışı...

Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef Kırşehir çullaması tarifi

KIRŞEHİR ÇULLAMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet tavuk budu
  • 1 adet tavuk göğsü
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • 2 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz

Üzeri için:

  • Tereyağı
  • Pul biber

KIRŞEHİR ÇULLAMASI YAPILIŞI

Tavuk butlarını ve göğüs etini düdüklü tencerede iyice haşlayın. 

Ardından tavukları çıkarın ve suyunu ayrı bir kapta saklayın.

Bir tencerede sıvı yağı ısıtın. 

Unu ekleyerek sürekli karıştırın ve hafifçe renk alana kadar kavurun.

Kavrulan unu ocaktan alın ve başka bir tencereye aktarın. 

Topaklanmaması için tavuk suyunu azar azar ekleyerek hızlıca karıştırın.

Salçayı, tuzu ve 4 su bardağı tavuk suyunu karışıma ekleyin. 

Tencereyi ocağa alarak karıştırmaya devam edin. 

Kıvam çok koyu olursa bir miktar daha tavuk suyu ilave edebilirsiniz.

Haşlanan tavukların kemiklerini ayırın ve etleri küçük parçalara bölün.

Hazırladığınız unlu karışımı cam bir tepsiye dökün. 

Didiklenmiş tavuk etlerini üzerine eşit şekilde yayın.

Tereyağını kızdırıp yemeğin üzerine gezdirin. 

Pul biber serperek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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