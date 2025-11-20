Anadolu mutfağından sofranıza: Tirşik çorbası tarifi

Türk mutfağı zengin çorba çeşitleriyle tanınsa da, Anadolu’nun bazı köşelerinde öyle tarifler saklanır ki geniş kitleler tarafından pek bilinmez. Bunlardan biri de Hatay, Maraş ve Adana’nın kırsal bölgelerinde nesiller boyunca aktarılan Tirşik Çorbası. Yörede “şifalı ot çorbası” olarak bilinen Tirşik, aslında zehirli bir yabani bitki olan tirşik (yılan pancarı) kullanılarak yapılır. Ancak bitkinin doğru yöntemlerle uzun saatler kaynatılması, onu zehirsiz ve son derece besleyici bir hâle getirir.
TİRŞİK ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
- 1 büyük demet tirşik otu
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su bardağı kuru yarma (dövme buğday)
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 8–10 su bardağı su
- Üzeri için: 2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
- İsteğe göre: Sarımsak ve limon
YAPILIŞI
- Tirşik otunu ayıklayıp ince ince doğrayın. (Yapraklar çiğ hâlde zehirlidir, dokunurken dikkatli olun.)
- Doğranmış otları geniş bir tencereye alın, üzerine unu serpin ve iyice harmanlayın.
- Üzerine suyu ekleyip hiç karıştırmadan yüksek ateşte kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra altını kısın ve en az 5–6 saat boyunca sürekli kaynamasını sağlayın. Bu uzun pişirme, bitkinin zehrini tamamen yok eder.
- Pişmeye yakın yarma ve nohudu ekleyin, malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatmaya devam edin.
- Tuz, pul biber ve isteğe göre ezilmiş sarımsağı ekleyerek çorbayı tatlandırın.
- Servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirin, yanına limon dilimi ekleyin.