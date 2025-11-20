Anadolu mutfağından sofranıza: Tirşik çorbası tarifi

Türk mutfağı zengin çorba çeşitleriyle tanınsa da, Anadolu’nun bazı köşelerinde öyle tarifler saklanır ki geniş kitleler tarafından pek bilinmez. Bunlardan biri de Hatay, Maraş ve Adana’nın kırsal bölgelerinde nesiller boyunca aktarılan Tirşik Çorbası. Yörede “şifalı ot çorbası” olarak bilinen Tirşik, aslında zehirli bir yabani bitki olan tirşik (yılan pancarı) kullanılarak yapılır. Ancak bitkinin doğru yöntemlerle uzun saatler kaynatılması, onu zehirsiz ve son derece besleyici bir hâle getirir.

TİRŞİK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 büyük demet tirşik otu

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı kuru yarma (dövme buğday)

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

8–10 su bardağı su

Üzeri için: 2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

İsteğe göre: Sarımsak ve limon

YAPILIŞI