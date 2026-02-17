Anadolu mutfağının çıtır lezzeti: Bükme tarifi

Anadolu’nun pek çok yöresinde farklı iç harçlarla hazırlanan bükme, özellikle Ege ve İç Anadolu sofralarında sıkça yer alır. İncecik açılan hamurun içine peynirli, ıspanaklı ya da patatesli harç konularak rulo şeklinde sarılmasıyla yapılan bu lezzet, çay saatlerinden kahvaltıya kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Peki evde tam kıvamında bükme nasıl yapılır?

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1,5 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için (peynirli örnek):

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın. Tuz, sirke, sıvı yağ ve ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru üzerini örtüp 20–30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve oklava yardımıyla ince olacak şekilde açın.

Peynir, ince doğranmış maydanoz ve zeytinyağını karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Açtığınız hamurun üzerine harcı yayın, rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında dolayarak tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirin.