Anadolu mutfağının enfes lezzeti: MasterChef kıymalı gözleme tarifi

Kıymalı gözleme, Anadolu mutfağının en sevilen el açması tariflerinden biridir. Doyurucu, pratik ve nefis aromasıyla her öğüne yakışır. Sadece birkaç temel malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarif, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Peki, Anadolu mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef kıymalı gözleme tarifi...

KIYMALI GÖZLEME TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KIYMALI GÖZLEME YAPILIŞI

Un, tuz ve suyu karıştırarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

Tavada yağı ısıtın, ince doğranmış soğanları kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Baharatlarını ekleyip soğumaya bırakın.

Dinlenen hamurdan bezeler alın, merdane yardımıyla ince bir şekilde açın.

Açtığınız hamurun yarısına kıymalı harçtan koyun ve diğer yarısını üzerine kapatın.

Isıtılmış tavada gözlemeleri her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Üzerine tereyağı sürerek sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!