Anadolu mutfağının enfes lezzetiyle sofralarınızı şenlendirin: Kitel tarifi

Kitel, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bilinen, bulgurun, kıymanın ve baharatların uyumuyla hazırlanan geleneksel bir yemektir. Hem doyurucu hem de besleyici olan bu yemek, tıpkı içli köfte gibi şekillendirilir ancak pişirme yöntemi ve iç harcı ile farklılık gösterir. Peki, sofralarınızı şenlendirecek bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kitel tarifi...

KİTEL TARİFİ

Malzemeler

Dış harcı için:

2 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Alabildiği kadar ılık su

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz (damak zevkine göre)

KİTEL YAPILIŞI

Tavaya sıvı yağı alın ve ince doğranmış soğanları kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Baharatlarını ve tuzunu ekleyip karıştırın.

Harcı soğumaya bırakın.

Bulguru ve irmiği geniş bir yoğurma kabına alın.

Biber salçası, tuz ve karabiberi ekleyin.

Azar azar su ilave ederek yoğurun.

Hamur kıvam alıncaya kadar iyice yoğrulmalı.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alın, avuç içinde açın.

Ortasına iç harçtan koyup dikkatlice kapatın ve oval şekil verin.

Geniş bir tencereye su koyup kaynatın.

Hazırladığınız kitelleri kaynar suya bırakın.

Yüzeye çıkmaya başlayınca pişmiş demektir.

Süzerek çıkarın.

Kitelleri sade olarak servis edebileceğiniz gibi, üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek veya domates sosuyla da sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!