Anadolu mutfağının ferah lezzeti: Zeytinyağlı enginar tarifi

Anadolu mutfağında yüzyıllardır şifa kaynağı olarak görülen enginar, özellikle zeytinyağlı haliyle sofraların en zarif lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor. İçine taze bezelye, havuç ve patatesin yerleştiği bu sade ama etkileyici yemek, hem göze hem damağa hitap ediyor. Soğuk servis edilen ve sızma zeytinyağıyla taçlandırılan bu tarif, yaz aylarının ferahlığını her lokmada hissettiriyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı enginar tarifi...

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

4 adet temizlenmiş enginar çanağı

1 adet havuç (küçük küpler hâlinde doğranmış)

1 adet patates (küçük küpler hâlinde doğranmış)

1 çay bardağı bezelye

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için: dereotu (ince doğranmış)

Yapılış

Havuç, patates ve bezelyeyi ayrı bir kapta 5-6 dakika haşlayın. Sebzeler yumuşasın ama dağılmasın. Tencerenin tabanına enginar çanaklarını dizin. Her bir çanağın ortasına haşlanmış sebzeleri eşit şekilde paylaştırın. Limon suyu, zeytinyağı, şeker, tuz ve sıcak suyu karıştırın. Bu karışımı tencereye yavaşça dökün. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerlerine ince kıyılmış dereotu serpin ve soğuk servis edin.



