Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti: Soğan dolması

Türk mutfağında dolma çeşitleri ayrı bir yere sahip. Zeytinyağlısından etlisine kadar farklı malzemelerle hazırlanan dolmalar, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Bunlardan en özel ve geleneksel tariflerden biri de soğan dolması. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu mutfağında sıkça yapılan bu yemek, soğanın tatlımsı aromasıyla iç harcın lezzetini buluşturuyor.

MALZEMELER

6 adet büyük boy soğan

250 g dana kıyma

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Soğanların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye ayırmadan kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Yaprak yaprak ayrılabilecek kıvama geldiğinde sudan çıkarın.

İç harcı için; kıyma, pirinç, ince doğranmış maydanoz, salçalar, baharatlar ve biraz sıvı yağı karıştırın.

Haşlanmış soğanların yapraklarını tek tek ayırın, her yaprağın içine bir miktar iç harç koyup rulo şeklinde sarın.

Tencereye düzgün bir şekilde dizin.

Sosu için; tereyağı ve salçayı kavurun, üzerine sıcak su ekleyin. Hazırladığınız sosu dolmaların üzerine dökün.

Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.