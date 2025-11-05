Anadolu mutfağının sade tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Türk mutfağının en sade ama en zarif lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı taze fasulye, hem pratikliği hem de besin değeriyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir tarif. Yumuşacık pişen fasulyelerin domatesle buluştuğu bu yemek, zeytinyağının ferahlığıyla birleşince ortaya tam bir yaz klasiği çıkıyor. İşte, taze fasulyenin lezzetini koruyan en doğru tarif.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler

700 gram taze fasulye

2 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

3 adet olgun domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak su

Hazırlanışı