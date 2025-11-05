Anadolu mutfağının sade tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Türk mutfağının en sade ama en zarif lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı taze fasulye, hem pratikliği hem de besin değeriyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir tarif. Yumuşacık pişen fasulyelerin domatesle buluştuğu bu yemek, zeytinyağının ferahlığıyla birleşince ortaya tam bir yaz klasiği çıkıyor. İşte, taze fasulyenin lezzetini koruyan en doğru tarif.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ
Malzemeler
- 700 gram taze fasulye
- 2 adet orta boy soğan
- 3 diş sarımsak
- 3 adet olgun domates
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1,5 çay kaşığı tuz
- Yarım su bardağı sıcak su
Hazırlanışı
- Fasulyeleri ayıklayın: Taze fasulyelerin uçlarını kesip ortadan ikiye bölün. İsterseniz verev şekilde doğrayarak görsel açıdan daha hoş bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Soğanı ve sarımsağı kavurun: Geniş bir tencereye zeytinyağını alın, yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsakları ilave edin.
- Domatesleri ekleyin: Kabuklarını soyduğunuz domatesleri doğrayıp tencereye alın, birkaç dakika karıştırarak pişirin.
- Fasulyeleri ekleyin: Temizlenmiş fasulyeleri tencereye alın. Tuz ve şekeri serpiştirin. Üzerine yarım su bardağı sıcak suyu gezdirin.
- Kısık ateşte pişirin: Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 30-40 dakika, fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.