Anadolu mutfağının unutulmaya yüz tutan lezzeti: Bezirgani tarifi

Anadolu mutfağının köklü tariflerinden biri olan bezirgani, yokluk zamanlarının yaratıcı lezzetlerinden biri olarak bilinir. Bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bu tarif, bugün hâlâ hem lezzeti hem de pratikliğiyle sofralarda yer buluyor. Ceviz, baharat ve ekmeğin birleşimiyle hazırlanan bezirgani, özellikle kahvaltı ve çay saatleri için farklı bir alternatif sunar. İşte, enfes bezirgani tarifi...

BEZİRGANİ TARİFİ

Malzemeler:

3-4 dilim bayat ekmek

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

BEZİRGANİ YAPILIŞI

Bayat ekmekleri küçük parçalar halinde doğrayın veya rondodan geçirin.

Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Baharatları ve tuzu ilave edin.

Ardından cevizleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Ekmekleri karışıma ekleyin ve yarım çay bardağı suyu ilave ederek karıştırın.

Tüm malzemeler iyice karışıp yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin.

Ilık ya da sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!