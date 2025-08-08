Anadolu’nun asırlık lezzeti: Masterchef keşkek tarifi...

Anadolu mutfağının düğünlerden bayramlara uzanan en köklü yemeklerinden biri olan keşkek, buğday ve etin uzun saatler pişirilmesiyle elde edilen doyurucu ve besleyici bir yemek. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan keşkek, sabır ve emek isteyen bir tarif olarak bilinir... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday

500 g kuşbaşı dana veya tavuk eti

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

6-7 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

Aşurelik buğday bir gece önceden bol suda bekletilir. Ertesi gün süzülüp yıkanır.

Derin bir tencereye buğday, et ve sıcak su eklenir. Orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte buğday ve et iyice yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 saat pişirilir.

Buğday ve et tamamen yumuşadıktan sonra tahta kaşık veya tokmak yardımıyla ezilir. Et lifleri buğdaya karışacak şekilde karıştırılır. Tereyağı ve tuz eklenip birkaç dakika daha pişirilir.

Ayrı bir tavada tereyağı eritilir, kırmızı toz biber eklenir. Servis tabağına alınan keşkeğin üzerine gezdirilir.