Anadolu'nun dumanı üstünde lezzeti: Sac kavurma tarifi

Eti olduğu gibi pişirmenin belki de en keyifli yollarından biri sac kavurma. Ne fırın var işin içinde, ne de uzun uzun marine süreci. Doğru kesilmiş et, doğru ısı ve biraz sabır... Sonuç: Lokum gibi kavrulmuş et ve mis gibi kokan bir Anadolu sofrası. İşte ustasından alınmış gibi gerçek bir sac kavurma tarifi.
SAC KAVURMA TARİFİ
Malzemeler:
- 800 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 2 yemek kaşığı kuyruk yağı veya iç yağı (isteğe bağlı ama önerilir)
- 2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 3-4 adet yeşil sivri biber
- 2 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik (piştikten sonra)
Yapılışı:
- Sac veya geniş bir tava iyice kızdırılır. Kuyruk yağı eklenip eriyene kadar kavrulur.
- Etler yüksek ateşte tavaya alınır ve suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirilir.
- Ardından soğan ve biberler eklenir, birlikte kavrulur.
- Domatesler de ilave edilir, et iyice yumuşayana kadar pişirilir.
- Son olarak tuz, karabiber, pul biber serpilir. Ocağın altı kapatılmadan hemen önce kekik eklenip karıştırılır.