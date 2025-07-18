Anadolu'nun dumanı üstünde lezzeti: Sac kavurma tarifi

Eti olduğu gibi pişirmenin belki de en keyifli yollarından biri sac kavurma. Ne fırın var işin içinde, ne de uzun uzun marine süreci. Doğru kesilmiş et, doğru ısı ve biraz sabır... Sonuç: Lokum gibi kavrulmuş et ve mis gibi kokan bir Anadolu sofrası. İşte ustasından alınmış gibi gerçek bir sac kavurma tarifi.

SAC KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

800 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 yemek kaşığı kuyruk yağı veya iç yağı (isteğe bağlı ama önerilir)

2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

3-4 adet yeşil sivri biber

2 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 tatlı kaşığı kekik (piştikten sonra)

Yapılışı: