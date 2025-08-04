Anadolu'nun efsanesi: Güveç tarifi

Güveç, her lokmada ev sıcaklığını ve doğallığını hissedeceğiniz bu geleneksel tarif, hem pratik hem de doyurucu bir lezzet şöleni sunuyor. Fırında ağır ağır pişen güveç, soğuk günlerin en sevilen yemeği olmaya aday. Sofranızı zenginleştirmek, misafirlerinizi etkilemek için ideal seçim.

Malzemeler

500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet orta boy patates (küp doğranmış)

2 adet havuç (halka doğranmış)

1 adet büyük soğan (doğranmış)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 su bardağı bezelye (dondurulmuş veya taze)

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kekik, pul biber (damak tadına göre)

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı