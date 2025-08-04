Anadolu'nun efsanesi: Güveç tarifi

Güveç, her lokmada ev sıcaklığını ve doğallığını hissedeceğiniz bu geleneksel tarif, hem pratik hem de doyurucu bir lezzet şöleni sunuyor. Fırında ağır ağır pişen güveç, soğuk günlerin en sevilen yemeği olmaya aday. Sofranızı zenginleştirmek, misafirlerinizi etkilemek için ideal seçim.
Malzemeler
- 500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 2 adet orta boy patates (küp doğranmış)
- 2 adet havuç (halka doğranmış)
- 1 adet büyük soğan (doğranmış)
- 2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1 su bardağı bezelye (dondurulmuş veya taze)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, kekik, pul biber (damak tadına göre)
- 1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Güveç tencerenizi veya fırın kabınızı hazırlayın.
- Eti zeytinyağında birkaç dakika kavurun, renk değiştirince soğan ve sarımsağı ekleyin, kavurmaya devam edin.
- Domates salçasını ve doğranmış domatesleri ekleyip karıştırın.
- Havuç, patates, bezelye ve yeşil biberleri ilave edin. Tuz, karabiber ve diğer baharatları ekleyin.
- Üzerine sıcak suyu dökün, tencerenin kapağını kapatın.
- Orta ateşte veya önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 1,5 – 2 saat pişirin.
- Etler yumuşayınca ve sebzeler güzelce pişince güveciniz hazır.