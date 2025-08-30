Anadolu’nun Kat Kat Lezzeti: Kayseri Yağlaması tarifi

Kayseri mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan yağlama, ince yufkalar arasına konan kıymalı sosla hazırlanıyor. Kat kat dizilerek servis edilen bu özel yemek, yörede “şebit yağlaması” olarak da bilinir. Yoğurtla birlikte sunulduğunda tam bir şölen haline gelen yağlama, Anadolu’nun özgün yemek kültürünün en güzel örneklerinden biridir.

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

İç harcı için:

300 gr kıyma

2 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı