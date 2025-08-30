Anadolu’nun Kat Kat Lezzeti: Kayseri Yağlaması tarifi

Kayseri mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan yağlama, ince yufkalar arasına konan kıymalı sosla hazırlanıyor. Kat kat dizilerek servis edilen bu özel yemek, yörede “şebit yağlaması” olarak da bilinir. Yoğurtla birlikte sunulduğunda tam bir şölen haline gelen yağlama, Anadolu’nun özgün yemek kültürünün en güzel örneklerinden biridir.
KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya
İç harcı için:
- 300 gr kıyma
- 2 adet soğan
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
- Hamur malzemelerini yoğurup 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru bezelere ayırın, ince yufka şeklinde açın.
- Teflon tavada veya sacda yufkaları tek tek pişirin.
- İç harç için kıymayı yağda kavurun, ince doğranmış soğan, biber ve domatesi ekleyin. Salça ve baharatlarla tatlandırın.
- Hazırlanan yufkaların arasına kıymalı harcı kat kat sürerek üst üste dizin.
- Dilimleyerek üzerine yoğurt döküp sıcak servis edin.