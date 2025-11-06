Anadolu'nun klasik tarifi: Patlıcan oturtma tarifi

Türk mutfağının en sevilen sebzelerinden biri olan patlıcan, hemen her haliyle sofralarda kendine özel bir yer bulur. Kıymalı patlıcan oturtma, bu geleneğin en leziz örneklerinden biri. Hem besleyici hem de göz dolduran bu yemek, özel gün sofralarından günlük akşamlara kadar her öğünde tercih edilebilir. Yanına bir tabak pirinç pilavı ve cacıkla tam bir ziyafete dönüşür.
PATLICAN OTURTMA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 300 gram kıyma
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası)
- 1 çay bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, pul biber
- Kızartmak için sıvı yağ
Sosu için
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı sıcak su
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı soyun, halka halka veya uzunlamasına dilimleyin.
- Tuzlu suda 15 dakika bekletip acısını alın, ardından kurulayın.
- Kızgın yağda iki tarafı hafifçe kızarana kadar pişirin ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alın.
- Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı kavurun, kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- İnce doğranmış biberleri ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika daha pişirin.
- Salçayı ekleyip karıştırın, ardından doğranmış domatesleri ekleyin.
- Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın, 5 dakika daha pişirin.
- Fırın kabına patlıcanların yarısını dizin, üzerine kıymalı harcı yayın.
- Kalan patlıcanları harcın üzerine kapatın.
- Sos için salçayı sıcak suda eritip yemeğin üzerine gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.