Anadolu'nun klasik tarifi: Patlıcan oturtma tarifi

Türk mutfağının en sevilen sebzelerinden biri olan patlıcan, hemen her haliyle sofralarda kendine özel bir yer bulur. Kıymalı patlıcan oturtma, bu geleneğin en leziz örneklerinden biri. Hem besleyici hem de göz dolduran bu yemek, özel gün sofralarından günlük akşamlara kadar her öğünde tercih edilebilir. Yanına bir tabak pirinç pilavı ve cacıkla tam bir ziyafete dönüşür.

PATLICAN OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

300 gram kıyma

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası)

1 çay bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Bir tutam tuz

Yapılışı