Anadolu’nun Saray Esintili Hafif Tatlısı: Sütlü Arapgir Helvası

Sütlü Arapgir helvası, klasik un helvasıyla benzer teknikler taşısa da kıvamı ve aromasıyla diğer helvalardan ayrılır. Sütle pişirilmesi, tatlıya daha yumuşak bir doku kazandırır ve tereyağıyla birleştiğinde ortaya hafif karamelsi bir lezzet çıkar. Osmanlı’nın sütlü tatlı tarzını Anadolu geleneğiyle birleştiren bu helva, özellikle kış aylarında hem enerji veren hem de hafif bir tatlı arayanların tercihiydi. İşte evde kolayca uygulanabilecek bir sütlü Arapgir helvası tarifi…

SÜTLÜ ARAPGİR TATLISI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

125 gr tereyağı

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için: ceviz veya Antep fıstığı

Yapılışı