Anadolu’nun Saray Esintili Hafif Tatlısı: Sütlü Arapgir Helvası

Sütlü Arapgir helvası, klasik un helvasıyla benzer teknikler taşısa da kıvamı ve aromasıyla diğer helvalardan ayrılır. Sütle pişirilmesi, tatlıya daha yumuşak bir doku kazandırır ve tereyağıyla birleştiğinde ortaya hafif karamelsi bir lezzet çıkar. Osmanlı’nın sütlü tatlı tarzını Anadolu geleneğiyle birleştiren bu helva, özellikle kış aylarında hem enerji veren hem de hafif bir tatlı arayanların tercihiydi. İşte evde kolayca uygulanabilecek bir sütlü Arapgir helvası tarifi…
SÜTLÜ ARAPGİR TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 125 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- Üzeri için: ceviz veya Antep fıstığı
Yapılışı
- Tereyağını geniş bir tavada eritin ve unu ekleyin.
- Un tamamen renk alana kadar yavaş yavaş kavurun; helvanın en kritik aşaması burasıdır. Unun kokusu hafifçe değişip altın bir tona döndüğünde kıvam doğru demektir.
- Ayrı bir kapta süt, su ve şekeri karıştırarak şerbeti hazırlayın; şekerin tamamen çözülmesi yeterlidir, kaynatmaya gerek yoktur.
- Kavrulan una bu karışımı dikkatlice ekleyin. Sıvı eklendiğinde un hızla çektikçe kıvam toparlanır.
- Karışım koyulaştığında ocağı kapatın ve birkaç dakika dinlenmeye bırakın.
- Helvayı servis tabağına alın, üzerine ceviz ya da Antep fıstığı serpin.
- Tarçın sevenler tatlıyı hafif bir tarçın dokunuşuyla tamamlayabilir.