Anadolu'nun sessiz mirası: Topik tarifi

Bazı yemekler sadece damakta değil, kültürel hafızada da iz bırakır. Topik, Anadolu mutfağının unutulmuş lezzet defterine yazılmış özel bir yemektir. İçeriğinde et ya da hayvansal ürün barındırmayan bu tarif, nohutla yapılan dış katmanın içine karamelize soğan, kuşüzümü ve tarçın gibi malzemelerle hazırlanmış zengin bir iç harçla dolduruluyor. Hem sağlıklı hem tarihi olan bu lezzet, mezeci kültürünü sevenler için eşsiz bir alternatif.
TOPİK TARİFİ
Malzemeler
Dış katman için:
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 orta boy haşlanmış patates
- 2 yemek kaşığı tahin
- Tuz
İç harç için:
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 büyük kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı kuşüzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)
- Karabiber
- Tuz
Yapılışı
- Dış hamur için: Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun ve haşlanmış patatesle birlikte mutfak robotunda ezerek püre haline getirin. Tahin ve tuz ekleyerek yoğurun. Kıvamı yumuşak ama şekil alacak kadar katı olmalı.
- İç harç için: Zeytinyağında ince doğranmış soğanları kısık ateşte iyice karamelize olana kadar pişirin. Kuşüzümü, tarçın, baharatları ve tuzu ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. Soğumaya bırakın.
- Hazırladığınız nohut hamurundan büyük bir ceviz büyüklüğünde parçalar alın, elinizle düzleştirin. Ortasına iç harçtan koyup bohça gibi kapatın.
- Tüm topikleri yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin. Bu yemek pişirilmeden, soğuk servis edilir.
- Üzerine isteğe göre limon sıkılabilir ya da tahin sos gezdirilebilir.