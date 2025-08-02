Anadolu'nun sessiz mirası: Topik tarifi

Bazı yemekler sadece damakta değil, kültürel hafızada da iz bırakır. Topik, Anadolu mutfağının unutulmuş lezzet defterine yazılmış özel bir yemektir. İçeriğinde et ya da hayvansal ürün barındırmayan bu tarif, nohutla yapılan dış katmanın içine karamelize soğan, kuşüzümü ve tarçın gibi malzemelerle hazırlanmış zengin bir iç harçla dolduruluyor. Hem sağlıklı hem tarihi olan bu lezzet, mezeci kültürünü sevenler için eşsiz bir alternatif.

TOPİK TARİFİ

Malzemeler

Dış katman için:

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 orta boy haşlanmış patates

2 yemek kaşığı tahin

Tuz

İç harç için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 büyük kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı kuşüzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

Karabiber

Tuz

Yapılışı