Anadolu'nun şifa kazanı: Sulu köfte

Mutfak literatüründe "komple bir öğün" olarak tanımlanan Sulu Köfte, protein, karbonhidrat ve vitamin dengesini tek bir kasede sunmasıyla bilinir. Onu sıradan bir köfte yemeğinden ayıran en temel fark, köftelerin unlanarak mühürlenmesi ve pişme esnasında bu unun sosu doğal bir şekilde bağlayarak (kıvam vererek) ipeksi bir doku oluşturmasıdır.
SULU KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Köfte Harcı İçin:
- 300 gram az yağlı dana kıyma
- 2 yemek kaşığı kırık pirinç (yıkanmış ve süzülmüş)
- 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
- 1 tatlı kaşığı kuru nane, tuz ve karabiber
- Köfteleri bulamak için: Yarım su bardağı un
Tencere Hazırlığı İçin:
- 2 adet orta boy patates (küp doğranmış)
- 1 adet havuç (küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası + yarım yemek kaşığı biber salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ + 1 yemek kaşığı tereyağı
- 5-6 su bardağı sıcak su (veya et suyu)
- Yarım limonun suyu (finalde ferahlık için)
Yapılışı
- Köfte Mühendisliği: Kıymayı; rendelenmiş soğan, pirinç, nane, tuz ve karabiberle birlikte en az 5-6 dakika boyunca sakız gibi bir kıvam alana kadar yoğurun. Harcın iyice özleşmesi, köftelerin pişerken dağılmasını önleyen teknik bir zorunluluktur.
- Yuvarlama ve Unlama: Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda pürüzsüzce yuvarlayın. Geniş bir tepsiye unu yayın ve hazırladığınız köfteleri içine atın. Tepşiyi sallayarak tüm köftelerin ince bir un tabakasıyla kaplanmasını sağlayın.
- Temel Hazırlık: Geniş bir tencerede yağları ısıtın. Önce havuçları 2-3 dakika soteleyin, ardından patatesleri ekleyin. Sebzelerin üzerine salçaları ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
- Sıvı Dengesi: Sıcak suyu tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadığında, fazla unlarını elediğiniz köfteleri nazikçe tencereye bırakın.
- Demleme: Köfteleri ekledikten sonra yemeği ilk 5 dakika çok fazla karıştırmayın. Ardından altını kısın ve pirinçler şişip sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika ağır ateşte pişirin.
- Final Dokunuşu: Ocağı kapatmadan hemen önce limon suyunu ekleyin ve bir tur karıştırın. Limon, sosun rengini parlatacak ve lezzeti dengeleyecektir.