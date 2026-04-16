Anadolu'nun şifa kazanı: Sulu köfte

Mutfak literatüründe "komple bir öğün" olarak tanımlanan Sulu Köfte, protein, karbonhidrat ve vitamin dengesini tek bir kasede sunmasıyla bilinir. Onu sıradan bir köfte yemeğinden ayıran en temel fark, köftelerin unlanarak mühürlenmesi ve pişme esnasında bu unun sosu doğal bir şekilde bağlayarak (kıvam vererek) ipeksi bir doku oluşturmasıdır.

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte Harcı İçin:

300 gram az yağlı dana kıyma

2 yemek kaşığı kırık pirinç (yıkanmış ve süzülmüş)

1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1 tatlı kaşığı kuru nane, tuz ve karabiber

Köfteleri bulamak için: Yarım su bardağı un

Tencere Hazırlığı İçin:

2 adet orta boy patates (küp doğranmış)

1 adet havuç (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası + yarım yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ + 1 yemek kaşığı tereyağı

5-6 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

Yarım limonun suyu (finalde ferahlık için)

Yapılışı