Anadolu'nun soğuk lezzeti: Gendime çorbası tarifi

Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek, yoğurtla lezzetini katlayan geleneksel bir tarif arıyorsanız, gendime çorbası tam size göre. Anadolu köy mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu yoğurtlu buğday-nohut çorbası, hem besleyici hem de oldukça hafif.

GENDİME ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı soğuk su (gerekirse artırılabilir)

Tuz

Nane (üzeri için)

Zeytinyağı veya tereyağı (isteğe bağlı, naneli sos için)

Hazırlanışı: