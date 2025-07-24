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Anadolu'nun soğuk lezzeti: Gendime çorbası tarifi

Anadolu'nun soğuk lezzeti: Gendime çorbası tarifi

24.07.2025 13:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Anadolu'nun soğuk lezzeti: Gendime çorbası tarifi

Geleneksel Anadolu mutfağının ferahlatıcı çorbalarından biri olan gendime, yoğurt, buğday ve nohutla hazırlanarak yaz sofralarına serinlik getiriyor. Hem tok tutar hem de içinizi serinletir.

Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek, yoğurtla lezzetini katlayan geleneksel bir tarif arıyorsanız, gendime çorbası tam size göre. Anadolu köy mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu yoğurtlu buğday-nohut çorbası, hem besleyici hem de oldukça hafif.

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GENDİME ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı aşurelik buğday
  • Yarım su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı soğuk su (gerekirse artırılabilir)
  • Tuz
  • Nane (üzeri için)
  • Zeytinyağı veya tereyağı (isteğe bağlı, naneli sos için)

Hazırlanışı:

  1. Aşurelik buğdayı bir gece önceden suda bekletin.
  2. Ertesi gün, suyunu süzüp tencereye alın ve haşlayın.
  3. Nohutları da haşlayın (hazır haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz).
  4. Buğday ve nohutu soğumaya bırakın.
  5. Yoğurdu ayrı bir kapta çırpın, içerisine tuz ve azar azar soğuk su ekleyerek kıvamını açın.
  6. Haşlanmış ve soğumuş buğday-nohut karışımını yoğurda ekleyin. Karıştırın.
  7. Üzeri için, bir tavada az zeytinyağında veya tereyağında nane yakarak servis sırasında üzerine gezdirin.
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