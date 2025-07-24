Anadolu'nun soğuk lezzeti: Gendime çorbası tarifi

Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek, yoğurtla lezzetini katlayan geleneksel bir tarif arıyorsanız, gendime çorbası tam size göre. Anadolu köy mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu yoğurtlu buğday-nohut çorbası, hem besleyici hem de oldukça hafif.
GENDİME ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- Yarım su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı soğuk su (gerekirse artırılabilir)
- Tuz
- Nane (üzeri için)
- Zeytinyağı veya tereyağı (isteğe bağlı, naneli sos için)
Hazırlanışı:
- Aşurelik buğdayı bir gece önceden suda bekletin.
- Ertesi gün, suyunu süzüp tencereye alın ve haşlayın.
- Nohutları da haşlayın (hazır haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz).
- Buğday ve nohutu soğumaya bırakın.
- Yoğurdu ayrı bir kapta çırpın, içerisine tuz ve azar azar soğuk su ekleyerek kıvamını açın.
- Haşlanmış ve soğumuş buğday-nohut karışımını yoğurda ekleyin. Karıştırın.
- Üzeri için, bir tavada az zeytinyağında veya tereyağında nane yakarak servis sırasında üzerine gezdirin.