Anadolu'nun unutulmaz tatlısı: Nevzine tarifi

Tahinli tatlı deyince akla helva gelir ama Kayseri mutfağı bu algıyı kökten değiştiriyor. Nevzine Tatlısı, tahinle yoğrulan hamuru, ceviz içiyle zenginleşen yapısı ve üzerine dökülen pekmezli şerbetiyle Anadolu’nun en karakteristik tatlılarından. Ne baklava gibi ağır ne de kek gibi hafif…

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

3-4 damla limon suyu

Yapılışı: