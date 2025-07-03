Anadolu'nun unutulmaz tatlısı: Nevzine tarifi

Tahinli tatlı deyince akla helva gelir ama Kayseri mutfağı bu algıyı kökten değiştiriyor. Nevzine Tatlısı, tahinle yoğrulan hamuru, ceviz içiyle zenginleşen yapısı ve üzerine dökülen pekmezli şerbetiyle Anadolu’nun en karakteristik tatlılarından. Ne baklava gibi ağır ne de kek gibi hafif…
NEVZİNE TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı tahin
- 1 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)
- 1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi
Şerbet için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
- 1/2 su bardağı üzüm pekmezi
- 3-4 damla limon suyu
Yapılışı:
- Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 10 dakika pişirin. En son pekmez ve limon suyunu ekleyin, 2 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Hamur için: Tereyağı, sıvı yağ, tahin, süt ve sirkeyi geniş bir kapta karıştırın.
- Kabartma tozunu ekleyin, unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
- Ceviz içini ekleyip yoğurun. Hamuru yağlanmış kare borcama bastırarak yayın.
- Üzerine çatalla çizikler atarak desen verin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika kadar üzeri kızarana dek pişirin.
- Tatlı fırından çıkınca ılık şerbeti üzerine gezdirin. Şerbeti çekmesi için en az 3 saat dinlendirin.