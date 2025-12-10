Anadolu’nun Unutulmuş Lezzeti: Beyran Çorbası Tarifi

Yöreden yöreye değişen yorumlarıyla bilinen Beyran Çorbası, kimi yerde etli ekmek çorbası olarak anılır. Geleneksel olarak tandır etiyle yapılsa da evde kuzu etiyle kolayca hazırlanabilir. Yoğun et suyu ve ekmek parçalarının birleşimi, Anadolu’da yüzlerce yıldır sürdürülen bir geleneği yansıtıyor. İşte ev ortamına uyarlanmış, pratik bir büryan çorbası tarifi…

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

300 gr kuzu eti (lokmalık doğranmış)

1 adet büyük kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı et suyu

1 adet bayat ekmek veya tırnak pide

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Üzeri için: Tereyağı ve toz kırmızı biber

Servis için: Sarımsaklı yoğurt (isteğe bağlı)

Yapılışı