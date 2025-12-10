Anadolu’nun Unutulmuş Lezzeti: Beyran Çorbası Tarifi

Yöreden yöreye değişen yorumlarıyla bilinen Beyran Çorbası, kimi yerde etli ekmek çorbası olarak anılır. Geleneksel olarak tandır etiyle yapılsa da evde kuzu etiyle kolayca hazırlanabilir. Yoğun et suyu ve ekmek parçalarının birleşimi, Anadolu’da yüzlerce yıldır sürdürülen bir geleneği yansıtıyor. İşte ev ortamına uyarlanmış, pratik bir büryan çorbası tarifi…
BEYRAN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 300 gr kuzu eti (lokmalık doğranmış)
- 1 adet büyük kuru soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 su bardağı et suyu
- 1 adet bayat ekmek veya tırnak pide
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
- Üzeri için: Tereyağı ve toz kırmızı biber
- Servis için: Sarımsaklı yoğurt (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Tencereye tereyağını alın ve kuzu etlerini kavurmaya başlayın. Etler hafif renk alınca yemeklik doğranmış soğanı ekleyin.
- Soğanlar yumuşayınca tuz ve baharatları ilave edin, ardından sıcak et suyunu tencereye aktarın.
- Etler tamamen yumuşayana kadar pişirin. Bu süre yaklaşık 35–40 dakika sürebilir.
- Bayat ekmeği küçük küpler halinde kesin ve servis kaselerine paylaştırın.
- Kaynar durumdaki etli karışımı ekmeklerin üzerine gezdirin.
- Küçük bir tavada tereyağını eritip toz kırmızı biber ekleyin, çorbanın üstüne dökün.
- Dileyenler çorbayı sarımsaklı yoğurtla servis ederek daha geleneksel bir tat yakalayabilir.