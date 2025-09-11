Anadolu sofralarının gizli lezzeti: MasterChef otlu dolama böreği tarifi...

İncecik açılmış yufkalar, taze otlarla hazırlanan iç harç ve mis gibi kokan tereyağı... Otlu dolama böreği, içinde kullanılan dereotu, maydanoz ve taze soğan böreğe ferah bir tat katarken, dolama şeklinde sarılmasıyla hem göze hem damağa hitap eder. İşte enfes otlu dolama böreği tarifi...

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1/2 demet dereotu (ince doğranmış)

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

4-5 dal taze soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Sosu için:

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Peynir, ince doğranmış otlar ve baharatları bir kapta karıştırın.

İlk yufkayı tezgaha serin, üzerine süt, sıvı yağ ve yumurtadan oluşan sostan sürün.

Yufkanın her yerine peynirli harcı serpiştirin.

Yufkayı uzun kenarından başlayarak rulo yapın ve spiral şeklinde dolayarak yağlanmış tepsiye yerleştirin. Diğer yufkalar için aynı işlemi tekrarlayın ve tepside dolama şeklinde devam ettirin.

Kalan sostan üzerine sürün, yumurta sarısı ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.