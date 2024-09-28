Anadolu'nun lezzetli tatlısı: Düğülü haşhaş tatlısı tarifi
Türk mutfağının benzersiz tatlarından biri olan düğülü haşhaş tatlısı, hafif dokusu ve lezzetli şerbetiyle sofralarınıza tat katıyor. Hem pratik hem de nefis bu tatlı, misafirlerinizin beğenisini kazanacak.
Düğülü haşhaş tatlısı, geleneksel Türk tatlılarının en lezzetli ve özel örneklerinden biri. Haşhaşın çıtır dokusu ile şerbetin tatlı lezzeti, bu tatlıyı özellikle çay saatlerinde veya özel davetlerde vazgeçilmez hale getiriyor. Kolay yapımı ve göz alıcı sunumuyla düğülü haşhaş tatlısı, mutfağınızda mutlaka denemeniz gereken bir lezzet.
DÜĞÜLÜ HAŞHAŞ TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı haşhaş
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 3 su bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılış
- Tencere içerisinde ince bulgur, şeker ve haşhaş kavrulur.
- Tereyağı eklenir ve tereyağı eridiği gibi yavaş yavaş süt eklenerek karıştırılır.
- Muhallebi kıvamına geldiğinde servis tabağına dökülerek soğutulur.
- Soğuduktan sonra dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun.
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