Anadolu'nun lezzetli tatlısı: Düğülü haşhaş tatlısı tarifi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 11:26

Güncelleme: 28.09.2024 - 11:26

Düğülü haşhaş tatlısı, geleneksel Türk tatlılarının en lezzetli ve özel örneklerinden biri. Haşhaşın çıtır dokusu ile şerbetin tatlı lezzeti, bu tatlıyı özellikle çay saatlerinde veya özel davetlerde vazgeçilmez hale getiriyor. Kolay yapımı ve göz alıcı sunumuyla düğülü haşhaş tatlısı, mutfağınızda mutlaka denemeniz gereken bir lezzet.

DÜĞÜLÜ HAŞHAŞ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı haşhaş

1 çay bardağı ince bulgur

3 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılış