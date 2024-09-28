MasterChef fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? Enfes fırında patlıcan kebabı tarifi...
Fırında patlıcan kebabı, Türk mutfağının en sevilen ve lezzetli yemeklerinden biridir. Patlıcanın zengin aromasıyla etin mükemmel uyumu, bu yemeği damaklarda unutulmaz bir tat haline getirir. Yaz aylarında taze sebzelerle hazırlanması, bu kebabı hafif ve sağlıklı bir seçenek haline getirir. Fırında patlıcan kebabı, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda şık sunumuyla da sofralarınıza zarif bir dokunuş katar.
Aileniz ve misafirlerinizle paylaşabileceğiniz bu yemek, hem besleyici hem de doyurucu bir alternatif sunar. Farklı baharatlar ve malzemelerle zenginleştirilebilen bu tarif, her damak tadına hitap eder ve özel günlerinizin vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Yemeğin sıcak servis edilmesi, tüm lezzetlerin daha da ön plana çıkmasını sağlar. Fırında patlıcan kebabı, hem gözlerinize hem de damaklarınıza hitap edecek harika bir seçimdir. Peki, MasterChef fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte, enfes fırında patlıcan kebabı tarifi...
FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler
500 gram kıyma
2 adet orta boy soğan (rendelenmiş)
1/2 demet maydanoz
2 diş sarımsak
1 su bardağı bayat ekmek
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
3 adet patlıcan
3 adet kiraz domates
Üzeri için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 adet rendelenmiş domates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 adet yeşil biber
1 diş ezilmiş sarımsak
FIRINDA PATLICAN KEBABI YAPILIŞI
Fırında patlıcan kebabı hazırlamak için geniş bir kasede 500 gram kıymayı, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğanı ve yarım demet doğranmış maydanozu ekleyin.
Ardından, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ilave ederek iyice yoğurun.
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirerek sırasıyla dizin ve fırın kabına yerleştirin.
Boş kalan alanları kiraz domateslerle doldurun.
Sosu hazırlamak için ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 su bardağı sıcak suyla karıştırın.
Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve doğranmış 2 yeşil biber ile 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.
Bu sosu ve 1 çay bardağı suyu köftelerin ve patlıcanların üzerine gezdirin.
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