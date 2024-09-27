Lübnan mutfağının eşsiz tatlısı: Atayef tarifi
Atayef, Orta Doğu mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. İnce, yumuşak hamurun içi kaymak, ceviz, fıstık ya da peynir gibi çeşitli dolgularla doldurulur ve üzerine şerbet dökülerek servis edilir. Özellikle Ramazan ayında tercih edilen bu lezzet, çıtır çıtır dokusu ve şerbetle tatlandırılan tatlısı ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Atayef, hem lezzeti hem de sunumuyla özel günler için ideal bir tatlıdır.
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı su
- 1/2 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket instant maya
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı tuz
İç Dolgusu:
- 1 su bardağı kaymak veya tuzsuz beyaz peynir
- 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya fıstık
- 2 yemek kaşığı şeker
Şerbet İçin:
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı şeker
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı
Hamur Hazırlığı: Unu, suyu, sütü, şekeri, mayayı, kabartma tozunu ve tuzu bir kapta karıştırın. Homojen bir kıvam elde edene kadar çırpın. Hamuru 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Atayef Pişirme: Dinlenen hamurdan bir kepçe alın ve ısıttığınız yapışmaz tavaya küçük yuvarlaklar halinde dökün. Sadece tek yüzünü pişirin, diğer tarafını çiğ bırakın. Pişen hamurları tavadan alın ve üstünü bir bezle örtüp yumuşak kalmasını sağlayın.
İç Dolgusu Hazırlama: Kaymak veya peynirle birlikte ceviz ve şekeri karıştırarak dolgu malzemesini hazırlayın.
Atayef Hazırlama: Pişen hamurları çiğ kısmı içte kalacak şekilde dolgu malzemesiyle doldurun ve yarım ay şeklinde kapatın.
Şerbet Yapımı: Şeker ve suyu tencerede kaynatın, limon suyu ekleyin. Şerbet kıvam aldıktan sonra soğumaya bırakın.
Servis: Hazırladığınız atayefleri şerbetin içine batırın ya da üzerine şerbet gezdirerek servis yapın.
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