Anadolu’nun şahane lezzetleri ‘Yöresel Lezzetler Festivali’ ile Üsküdar’da

Yayınlanma: 24.09.2023 - 15:43

Güncelleme: 24.09.2023 - 15:43

Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Yöresel Lezzetler Festivali’ Harem meydanında başladı. Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki yöresel lezzetlerin damga vurduğu bir festivale imza attı. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki mutfakların yöresel lezzetleri, Harem Meydanı’nda Yöresel Lezzetler Festivali’nde sergileniyor.

81 ilin yöresel lezzetleri sunulurken, yerel sanatçılar da konserleriyle bu lezzetlere eşlik ediyor. Katılımın ücretsiz olduğu festival sıra dışı sunumları ve ikramlarıyla oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Açılışa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen stantları dolaştı. Harem Meydanında kurulan alan 1 Ekim’e kadar İstanbulluları misafir edecek.

TÜRKMEN: “KARDEŞLİK, DOSTLUK, LEZZET BU FESTİVALDE BULUŞUYOR”

Festivalin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Yine tarihi bir günü birlikte yaşıyoruz. 2’incisini düzenlediğimiz Yöresel Lezzetler Festivalimiz Üsküdar’ımıza, İstanbul’umuza, Anadolu’muza hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz yılda yaptığımız Yöresel Lezzetler Festivalinden aldığımız ilhamla ikincisine daha özel bir hazırlık yaptık. Bu yıl sayımız da misafirlerimiz de arttı. Bu yıl ilk defa bu güzel festivalde yurtdışından bir misafirimiz de oldu. Bosna Hersek’ten gelen kardeşlerimizle burada stant açmak suretiyle dünyaca meşhur Boşnak Böreğini siz sevgili hemşehrilerimizle buluşturmuş oldular. Güzel Anadolu’muzun güzel toprakları olarak, yer altı yer üstü zenginlikleri ile dünyanın cennet köşelerinden, cennet topraklarından birisine sahibiz. Bizim iklim şartlarımız yeraltı zenginliklerimiz toprağımızın bereketi ile insanların sofrasına ulaşan lezzetler her geçen gün güzel Üsküdar’ımızda hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor. Kardeşlik, dostluk, lezzet bu festivalde buluşuyor. Lezzet festivalimiz önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek. ” dedi.