Lezzetli 'Memleket Buluşmaları' Yenikapı’da başlıyor!

Anadolu’nun farklı lezzetlerini tatmak isteyenler ve memleket özlemini gidermek isteyenler için Yenikapı Memleket Buluşmaları 21 Eylül’de başlıyor...

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 21.09.2023 - 08:41
Lezzetli 'Memleket Buluşmaları' Yenikapı’da başlıyor!
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İBB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Memleket Buluşmaları Yenikapı’da başlıyor. Anadolu’nun dört bir köşesinden damak çatlatan lezzetler ve Anadolu’nun kadim kültürü İstanbul’a taşınıyor. İstanbulluların ilgiyle takip ettiği buluşmalar, İBB’nin deprem felaketinin ardından yeniden ayağa kaldırmak için seferber olduğu Hatay’la başlayacak. Kadim mutfağın en özel zenginliklerini tatmak isteyenler 21-24 Eylül’de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda buluşacak.



Türkiye’nin dünyaya nam salmış lezzetleri ve kadim Anadolu kültürünün zenginlikleri İstanbullularla buluşuyor. Künefen içli köfteye, kuymaktan pideye damakta iz bırakan pek çok lezzet Yenikapı’da misafirleriyle buluşacak. Tezgahları gezenler el işçiliğinin nadide ürünleriyle karşılaşacak. 21-24 Eylül’de Hatay ile başlayacak Yenikapı Memleket Buluşmaları’nın takvimi ise şöyle:

YENİKAPI MEMLEKET BULUŞMALARI TAKVİMİ:

Hatay: 21-24 Eylül

Gaziantep: 28 Eylül-1 Ekim

Kastamonu: 5-8 Ekim

Malatya: 12-15 Ekim

Sivas: 19-22 Ekim

Elazığ: 26- 29 Ekim

Trabzon: 2-5 Kasım

Ordu: 16-19 Kasım



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