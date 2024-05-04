Anadolu'nun saklı lezzeti: Gelincik böreği tarifi

Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:13

Güncelleme: 04.05.2024 - 13:13

Börek tarifleri arasında özel bir yere sahip olan gelincik böreği, pratikliği ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İncecik açılan hamuru ve içerisine konulan harika lezzetlerle dolu bu börek, kahvaltılardan çay saatlerine kadar her öğünde tercih edilen bir atıştırmalık. İşte, Gelincik böreği tarifi...

GELİNCİK BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

250 gram lor

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 demet gelincik

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

Yapılış