Anadolu'nun saklı lezzeti: Gelincik böreği tarifi

Lezzetli ve pratik bir börek tarifi arıyorsanız, gelincik böreği tam size göre! İncecik açılan hamuru ve iç harcıyla damakları şenlendiren bu tarif, sofralarınıza keyif katacak. İşte, Gelincik böreği tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:13
Anadolu'nun saklı lezzeti: Gelincik böreği tarifi
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Börek tarifleri arasında özel bir yere sahip olan gelincik böreği, pratikliği ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İncecik açılan hamuru ve içerisine konulan harika lezzetlerle dolu bu börek, kahvaltılardan çay saatlerine kadar her öğünde tercih edilen bir atıştırmalık. İşte, Gelincik böreği tarifi...

GELİNCİK BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

  • 250 gram lor
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 demet gelincik
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızıbiber
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı tuz

Yapılış

  1. Unu bir kaseye alın.
  2. Çırpılmış yumurta, tuz ve zeytinyağını una ekleyip karıştırın.
  3. Azar azar su ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  4. Hamuru 4 bezeye ayırıp nemli bir örtünün altında yarım saat dinlendirin.
  5. Diğer yanda soğanı ince ince doğrayıp tuzla ovun.
  6. Gelincik otunu, maydanozu ve dereotunu ince ince doğrayın.
  7. Yeşillikleri lor, soğan, baharatlar ve zeytinyağını da ekleyip harmanlayın.
  8. Hamurları 30-35 santimetre çapında yufkalar halinde açın.
  9. Yufkanın bir ucunu katlayıp, katladığınız yere iç harcından yayın ve rulo yapın.
  10. Rulo yaptığınız böreği tepsiye sarmal şekilde yerleştirin.
  11. Diğer hamurları da aynı şekilde açıp sararak hazırlayın.
  12. Üzerini hafifçe yağlayıp 180-200 derecede ısıttığınız fırına verin. (Dilerseniz yumurta sürüp çörekotu da serpebilirsiniz.)
  13. Altı üstü kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
  14. Dilimleyip servis edin. 

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