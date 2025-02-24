Anadolu'nun şifa dolu lezzeti: Toyga çorbası tarifi
Anadolu mutfağının en eski ve şifalı çorbalarından biri olan toyga çorbası, yoğurt, buğday ve nohutun mükemmel uyumuyla hazırlanır. Hem doyurucu hem de bağışıklık dostu olan bu geleneksel lezzet, özellikle soğuk günlerde sıcacık bir alternatif sunar.
Toyga çorbası, Anadolu mutfağının en eski ve besleyici çorbalarından biridir. Yoğurt, buğday ve nohutla hazırlanan bu geleneksel lezzet, hem doyurucu hem de mideyi rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Özellikle kış aylarında sıcacık içimiyle sofraların vazgeçilmezidir.
Toyga Çorbası İçin Malzemeler
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 5 su bardağı su
- Tuz
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
Toyga Çorbası Yapılışı
Buğdayı haşlayın: Aşurelik buğdayı bir gece önceden suda bekletin, ardından haşlayarak yumuşamasını sağlayın.
Çorba temelini oluşturun: Haşlanmış buğdayı ve nohudu tencereye alın, üzerine suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.
Terbiyeyi hazırlayın: Yoğurt, un ve yumurta sarısını bir kapta çırpın. Kaynayan çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılımasını sağlayın.
Terbiyeyi ekleyin: Ilınan terbiyeyi yavaşça çorbaya ekleyin ve sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra tuzu ekleyin.
Üzeri için: Tereyağını küçük bir tavada eritip kuru naneyi ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.
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