Sofralarınıza saray lezzeti taşıyın: Krepli Sultan Kebabı tarifi
Bu lezzetli ve şık yemeği deneyerek görsel ve tat açısından unutulmaz bir şölen sunabilirsiniz. Peki, sofralarınıza saray lezzeti getiren bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes Krepli Sultan Kebabı tarifi...
Türk mutfağının en özel tariflerinden biri olan Sultan Kebabı, hem görselliğiyle hem de doyurucu içeriğiyle sofraların baş tacıdır. Klasik Sultan Kebabı'nın farklı bir versiyonu olan Krepli Sultan Kebabı, yufka yerine ev yapımı ince krep ile hazırlanarak daha yumuşak ve hafif bir tat sunar. Etli ya da tavuklu iç harcıyla, üzerine dökülen lezzetli beşamel sosu ve fırında kızaran nefis kaşar peyniriyle bu tarif, misafir sofralarının en gözde yemeklerinden biri olmaya adaydır. Peki, sofralarınıza saray lezzeti getiren bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes Krepli Sultan Kebabı tarifi...
KREPLİ SULTAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler
Krep için:
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harcı için:
400 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü (isteğe bağlı kırmızı et de kullanılabilir)
1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
1 adet havuç (rendelenmiş)
1 adet kırmızı biber (küçük doğranmış)
1 adet yeşil biber (küçük doğranmış)
1 su bardağı bezelye
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Beşamel sos için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
KREPLİ SULTAN KEBABI YAPILIŞI
Yumurtaları bir kaba kırın ve çırpın.
Üzerine sütü, unu, tuzu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Tavayı hafifçe yağlayarak her iki tarafı da pişene kadar ince krepler hazırlayın.
Hazırladığınız krepleri bir kenara alın.
Tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtın ve soğanları ekleyerek kavurun.
Küçük doğranmış tavukları (veya eti) ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Doğranmış biberleri, rendelenmiş havucu ve bezelyeyi ekleyin.
Salçayı ekleyerek iyice karıştırın.
Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberle tatlandırın.
Harç tamamen pişince ocaktan alın.
Tereyağını bir tencerede eritin.
Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü azar azar ekleyerek hızlıca çırpın.
Kaynamaya başlayınca tuz ve karabiber ekleyerek ocaktan alın.
Her bir krebi düz bir zemine serin.
İç harcı kreplerin ortasına koyun ve bohça şeklinde kapatın.
Yağlanmış fırın kabına ters çevirerek yerleştirin.
Kreplerin üzerine beşamel sosu gezdirin.
Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişirin.
Yanında bol yeşillikli bir salata ve hafif bir çorbayla muhteşem bir menü oluşturabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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