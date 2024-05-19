Aniden gelen misafirler için pratik lezzet: Buzluk poğaçası tarifi...

Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:49

Güncelleme: 19.05.2024 - 17:49

Poğaça yapıldığında tezgahta bekledikçe lezzetini kaybedebilir. Ancak, hem tezgahta uzun süre tazeliğini koruyan hem de buzluğa atıldığında uzun süre lezzetli kalabilen bir poğaça tarifi hazırlamak mümkündür. Patatesli hamurdan yapılan bu poğaça, puf puf kabararak inanılmaz bir lezzet sunar. Hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz bu mayalı poğaça, ani gelen misafirleriniz için de oldukça pratik ve kurtarıcı bir tariftir. Peki, aniden gelen misafirler için pratik bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte buzluk poğaçası tarifi...

BUZLUK POĞAÇASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

2 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet haşlanmış patates (rendelenmiş)

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

6 - 7 su bardağı un

İçi için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

BUZLUK POĞAÇASI YAPILIŞI

Derin bir kap içerisine su, süt, şeker, yağ ve mayayı alın.

Üzerine kontrollü bir şekilde unu ekleyin ve yoğurun.

Bu esnada rendelenmiş patatesi ekleyin ve yoğurmaya devam edin.

Yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerini kapatın ve yarım saat mayalandırın.

Elinizi hafif yağlayın ve mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizde açtırın ve ortasına kaşar peyniri koyun kapatın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

20 dakika tepsi mayası yapın. Üzerine yumurta sarısı sürün.

Susam ve çörek otu serpip önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Çıkarıp bir süre dinlendirin.

Buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atabilir, gerektiğinde çıkarıp tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!