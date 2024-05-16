Bahar mevsimine çok yakışan bir lezzet: Enginarlı pilav tarifi...
Baharın taze sebzeleriyle hazırlanan enginarlı pilavı, renkli ve besleyici bir yemek alternatifidir. Bu pilav, soğan, enginar ve dereotu gibi mevsimin en taze ürünleriyle zenginleştirilmiştir. Her lokmada baharın tazeliğini damağınızda hissettirecek olan bu pilav, sofralarınıza farklılık ve sağlık katacaktır.
Bu nefis enginarlı pilav tarifini, ana yemeklerin yanında ya da kendi başına mükemmel bir öğün olarak değerlendirebilirsiniz. Renkli ve lezzetli sebzelerle hazırlanan bu pilav, sağlıklı ve doyurucu bir seçenektir. Ana yemeklerle birlikte servis edebileceğiniz gibi, tek başına da doyurucu bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Her lokmada baharın tazeliğini hissettiren bu pilav, sofralarınıza renk ve lezzet katacaktır. Peki, bahar mevsimine çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte enginarlı pilav tarifi...
ENGİNARLI PİLAV TARİFİ
Malzemeler:
Enginarlı pilav tarifi için:
2 su bardağı baldo pirinç
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
3 adet enginar
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
3 su bardağı sıcak su
Enginarlı pilav tarifi üzeri için:
1 adet limonun kabuğu
1/2 adet limonun suyu
4 adet taze soğan
1/2 demet dereotu
1/4 demet maydanoz
1/2 çay bardağı zeytinyağı
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