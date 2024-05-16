Hint mutfağından Jalebi tarifi...

Yayınlanma: 16.05.2024 - 22:30

Güncelleme: 16.05.2024 - 22:30

Hint mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan jalebi, şerbetle buluşmuş kıtır kıtır halkalarıyla tatlı severlerin gönlünü fethediyor. Özellikle festivallerde, özel günlerde ve sokak satıcılarının tezgahlarında sıkça rastlanan bu lezzet, altın sarısı rengi ve eşsiz aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte enfes Jalebi tarifi...

MALZEMELER:

Hamur İçin:

1 su bardağı un (125 gram)

2 yemek kaşığı mısır unu

1/4 çay kaşığı zerdeçal tozu (renk vermesi için)

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı su (gerektikçe ayarlayın)

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

Şerbet İçin:

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı su

1/2 çay kaşığı safran (isteğe bağlı, renk ve tat vermesi için)

1/4 çay kaşığı limon suyu

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

YAPILIŞI

Büyük bir karıştırma kabında un, mısır unu ve zerdeçalı karıştırın.

Yoğurdu ekleyin ve karıştırın.

Su ekleyerek pürüzsüz, akıcı bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurun kıvamı, akışkan ama çok sulu olmamalıdır.

Hamuru örtün ve 6-8 saat (veya bir gece) fermente olması için bekletin.

Şeker ve suyu bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynatın.

Şerbet kaynamaya başladığında, safran ve limon suyunu ekleyin.

Şerbeti 5-7 dakika kaynatarak hafifçe koyulaşmasını sağlayın.

Şerbeti ocaktan alın ve sıcak tutun.

Hamura kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın.

Sıvı yağı derin bir tavada veya fritözde orta ateşte ısıtın.

Hamuru sıkma torbasına veya bir plastik poşete koyun. Ucunu ince bir delik açarak kesin.

Isınmış yağın içine dairesel veya spiral şekiller çizerek hamuru sıkın.

Jalebiler altın sarısı ve çıtır çıtır olana kadar kızartın. Çevirerek her iki tarafının da eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Kızaran jalebileri delikli bir kepçe ile yağdan çıkarın ve fazla yağını süzün.

Kızarttığınız jalebileri hemen sıcak şerbete batırın. 1-2 dakika şerbette bekletin ve şerbeti iyice emmelerini sağlayın.

Şerbetten çıkararak servis tabağına alın.