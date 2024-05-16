Pratik ve lezzetli: Çilekli kek tarifi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:53

Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan çileğin lezzeti, kek tariflerine eşsiz bir tat katıyor. Pratik çilekli kek tarifi, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle göz dolduran bir alternatif sunar. İçindeki taze çilek parçalarıyla nefis bir aroma ve kıvam kazanan bu kek, yaz günlerinde hem misafirlerinizi hem de ailenizi mutlu etmek için ideal bir seçenektir. İşte, Çilekli kek tarifi...

ÇİLEKLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

2 adet yumurta

100 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri (100 gr)

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için;

Çilek

File badem

1 tatlı kaşığı kek hamuru

1 tatlı kaşığı un

Pudra şekeri (piştikten sonra serpmek için)

Yapılış