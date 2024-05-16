Pratik ve lezzetli: Çilekli kek tarifi
Taze çileklerle hazırlanan pratik kek tarifi, yaz mevsimine tatlı bir dokunuş getiriyor. İçindeki çilek parçalarıyla nefis bir aroma sunan bu keki yapmak için sadece birkaç malzemeye ihtiyacınız var! İşte, Çilekli kek tarifi...
Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan çileğin lezzeti, kek tariflerine eşsiz bir tat katıyor. Pratik çilekli kek tarifi, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle göz dolduran bir alternatif sunar. İçindeki taze çilek parçalarıyla nefis bir aroma ve kıvam kazanan bu kek, yaz günlerinde hem misafirlerinizi hem de ailenizi mutlu etmek için ideal bir seçenektir. İşte, Çilekli kek tarifi...
ÇİLEKLİ KEK TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için;
- 2 adet yumurta
- 100 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı
- 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri (100 gr)
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Üzeri için;
- Çilek
- File badem
- 1 tatlı kaşığı kek hamuru
- 1 tatlı kaşığı un
- Pudra şekeri (piştikten sonra serpmek için)
Yapılış
- Öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpalım.
- Daha sonra yumurtaları ekleyelim ve 1-2 dakika daha çırpalım.
- Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek tekrardan çırpalım.
- 1 kaşık kadar kek hamurunu ayrı bir kaseye alalım. Üzerine un ekleyerek kırıntı haline getirelim.
- Pişirme kağıdı serdiğimiz kek kalıbına hamuru boşaltalım ve spatula ile düzeltelim.
- Üzerine dilimlediğimiz çilekleri aralıklı olacak şekilde dizelim ve hafifçe bastıralım.
- Ardından ayırdığımız kırıntılardan ve file bademden serpelim.
- Kekimizi önceden ısıtılmış 170°C fırında, alt üst fansız ayarda 35 dakika pişmeye bırakalım.
- Sürenin sonunda pişen kekimizi fırından alalım ve üzerine pudra şekeri serperek servis edelim. Afiyet olsun!
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