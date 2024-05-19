Geleneksel bir Anadolu lezzeti: Mumbar dolması tarifi

Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:37

Güncelleme: 19.05.2024 - 15:37

Mumbar dolması, Anadolu mutfağının en özgün ve lezzetli yemeklerinden biridir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla yapılan bu dolma, koyunun bağırsaklarının içinin baharatlı iç harçla doldurulmasıyla hazırlanır. Mumbar dolması, zahmetli hazırlık sürecine rağmen, her lokmasında eşsiz bir lezzet sunar. İşte adım adım mumbar dolması tarifi.

Malzemeler

1 kg koyun bağırsağı (mumbar)

500 gr pirinç

250 gr kıyma

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 demet taze nane

1 demet taze maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

Limon suyu (temizlemek için)

Hazırlık Aşaması

Bağırsağı Temizleme

Bağırsakları bol su ile yıkayın ve limon suyu ile ovun. İçini ve dışını iyice temizlediğinizden emin olun.

Temizlenen bağırsakları bol suda birkaç kez durulayın ve süzülmeye bırakın.

İç Harcın Hazırlanması

Pirinci yıkayıp süzün.

Kıyma, ince doğranmış soğan, sarımsak, taze nane ve maydanozu karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, domates salçası, biber salçası ve baharatları ekleyip iyice karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Bağırsağı Doldurma

Hazırladığınız iç harcı bir kaşık veya huni yardımıyla bağırsakların içine doldurun. Çok sıkı doldurmamaya dikkat edin, çünkü pirinçler piştikçe şişecektir.

Dolumu biten mumbarların uçlarını ip ile sıkıca bağlayın.

Pişirme

Büyük bir tencereye mumbarları yerleştirin ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Kaynamaya başlayınca kısık ateşe alın ve yaklaşık 1,5-2 saat pişirin. Ara sıra su ekleyerek kontrol edin.

Servis

Pişen mumbar dolmalarını dilimleyerek sıcak servis yapın.