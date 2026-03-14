Ankara mutfağının gizli hazinesi: Düğünlerin ve davetlerin başrolünde

Ankara'nın Akyurt ve Çubuk ilçelerinde düğün ve davetlerde yapılan bir et yemeği olan Homaça, özel günlerde sofraları süslüyor.

"Akyurt Homaçası" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillenen yemek, ilikli kemikli dana eti, su ve tuz kullanılarak yapılır.

Mevsimine ve tercihe göre Homaça'ya domates, patates, soğan ve biber gibi sebzeler de ilave edilebiliyor.

Homaça için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (5 kişilik)

• 1 kilogram dana kemikli ve tranç eti

• 200 gram kuru soğan

• 100 gram çarliston biber

• 50 gram kapya biber

• 100 gram ayçiçeği yağı

• 100 gram tereyağı

• 50 gram domates

• 30 gram tuz

• 10 gram karabiber

Yapılışı

1. İlikli kemikli etler, kemiğinden ayrılmadan yumruk büyüklüğünde parçalara ayrılır.

2. Su ilave edilip kaynatıldıktan sonra etler alınıp, et suyu elde edilir.

3. Etler, ayrı bir tencerede tereyağı ve ayçiçeği yağı ile mühürlenir.

4. Mühürlenen etlerin yanına domates, biber ve kuru soğan ilave edilir.

5. Tencereye daha önce elde edilen et suyu, tuz ve isteğe göre baharat konur ve pişirilir.

*Tarif Şef Recep Bakır tarafından verilmiştir.