Anne eli değmiş gibi: Adım adım evde erişte yapımı

Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri olan erişte, özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Annelerimizin ve ninelerimizin elleriyle hazırladığı ev yapımı erişte, hem sağlıklı hem de besleyici bir seçenek olarak sofralarımızda yerini alıyor. İşte adım adım evde erişte yapımı…

MALZEMELER

4 su bardağı un

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Gerekirse çok az su

YAPILIŞI

Unu geniş bir yoğurma kabına alın, ortasını açın.

Yumurta, süt ve tuzu ekleyip sert kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru bezeler halinde ayırın ve üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

Her bir bezeyi oklava ile ince olacak şekilde açın.

Açılan hamurları temiz bir bez üzerinde 1-2 saat kadar hafifçe kurutun.

Daha sonra hamurları uzun şeritler halinde kesin ve küçük çubuklar gibi doğrayın.

Kestiğiniz erişteleri tamamen kuruması için gölgede birkaç gün bekletin.

Pişirme Önerisi:

Ev yapımı erişteyi haşlayarak sade tüketebilir, üzerine tereyağı ve ceviz ekleyerek servis edebilirsiniz. Ayrıca mercimekli, yoğurtlu veya tavuk suyuna çorbalar için de harika bir tercihtir.