Anne eli değmiş gibi: Tam kıvamında kayısı reçeli tarifi

Kışları bulamadığımız meyveler, annelerimiz tarafından reçel yapılıp, kavanozların içinde hazine gibi saklanır. Kahvaltıları şenlendirir, kurabiyelere konur, mevsimleri geçtiğinde özlemi bir nebze olsa azaltır. İşte, Tam kıvamında kayısı reçeli tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:06
Anne eli değmiş gibi: Tam kıvamında kayısı reçeli tarifi
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Rengini yaz güneşine borçlu olan kayısılar, çekirdeklerinden ayıklanır. Şekerle harmanlanır. Mümkünse bir gece tencerenin içinde bekletir. Ertesi gün kıvam alana kadar kaynatılır. Sonra da özene bezene kavanozlanır, afiyetle yenir. İşte, Tam kıvamında kayısı reçeli tarifi...

KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kilogram kayısı
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1/4 adet limonun suyu

Yapılış

  1. Kayısıları iyice yıkayın ve ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Çekirdeklerini çıkardığınız kayısıları dörde bölün ve orta boy bir tencerenin içerisine alın.
  2. Tencereye aldığınız kayısıların üzerine şekeri ilave edin ve  bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Böylece sularını salmış olacaklar.
  3. Ertesi gün ocağın üzerine alın ve orta ateşte karıştırarak kaynatıp kıvamlanmaya bırakın.
  4. Üstlerinde köpükler oluştukça bir kepçe yardımı ile alın ve atın. Kıvam aldığında içerisine limonun suyunu ilave edin ve karıştırın. Kapağını kapatarak bu şekilde 5 dakika daha kaynatın.
  5. Reçel iyice kıvam aldığında altını kapatın. Reçel soğuduğunda cam bir kavanozun içine alın. Güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin. Afiyet olsun.

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