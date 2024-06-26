Anne eli değmiş gibi: Tam kıvamında kayısı reçeli tarifi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 26.06.2024 - 17:06

Rengini yaz güneşine borçlu olan kayısılar, çekirdeklerinden ayıklanır. Şekerle harmanlanır. Mümkünse bir gece tencerenin içinde bekletir. Ertesi gün kıvam alana kadar kaynatılır. Sonra da özene bezene kavanozlanır, afiyetle yenir. İşte, Tam kıvamında kayısı reçeli tarifi...

KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram kayısı

3 su bardağı toz şeker

1/4 adet limonun suyu

Yapılış