Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı: Cold Brew tarifi

Son senelerde özellikle yaz aylarında en fazla tüketilen kahvelerden biri olan Cold Brew, evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir kahve türü. İşte, Cold Brew tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:17
Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı: Cold Brew tarifi
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Ne zaman havalar ısınsa filtre kahvelerin yerini cold brew alır. “Yazın kahve mi içilir?” diyenler için soğuk suyla demlenen cold brew, yaz aylarının kurtarıcısı olarak bilinir. İşte, Cold Brew tarifi...

COLD BREW TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre soğuk su
  • 120 gram kahve (Uygun kalınlıkta çekilmiş kahve çekirdeği)

Servisi için:

  • 4 adet küçük parça buz
  • 1 su bardağı süt

Yapılış

  1. Taze taze çektiğiniz kahve çekirdeklerini bir sürahiye aktarın. Üzerine soğuk, içme suyunu ekleyin ve karıştırın.
  2. Kahve çekirdeklerinin suyu çekmesi ve aromalarını bırakmaları için karışımı 12 saat kadar bekletin.
  3. Sabırla beklettiğiniz kahveyi, tel süzgeç yardımıyla cam bir kaba süzdürün.
  4. Kahveyi muhafaza edeceğiniz sürahinin ağzına kağıt bir filtre kağıdı yerleştirin.
  5. Pütür kalmaması için; son bir kez kahve karışımını süzün.
  6. Servis bardaklarına buz küplerini paylaştırın. Bardakları yarısına kadar kahve ile doldurun. Arzuya göre; soğuk süt ekleyerek bekletmeden servis edin.

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