Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı: Cold Brew tarifi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:17

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:17

Ne zaman havalar ısınsa filtre kahvelerin yerini cold brew alır. “Yazın kahve mi içilir?” diyenler için soğuk suyla demlenen cold brew, yaz aylarının kurtarıcısı olarak bilinir. İşte, Cold Brew tarifi...

COLD BREW TARİFİ

Malzemeler

1 litre soğuk su

120 gram kahve (Uygun kalınlıkta çekilmiş kahve çekirdeği)

Servisi için:

4 adet küçük parça buz

1 su bardağı süt

Yapılış