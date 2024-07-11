Anne sütünü artıran şifalı içecek: Lohusa şerbeti tarifi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:53

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:53

Lohusa şerbeti, genellikle yeni doğum yapmış anne adayları için hazırlanan geleneksel bir içecektir. Yenidoğan bebeği ziyarete gelen misafirlere ikram edilen bu içecek, annenin bol sıvı almasını teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Aromatik ve lezzetli bir yapıya sahip olan lohusa şerbeti, içerdiği özel baharatlar sayesinde anne sütünün artmasına destek olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Peki, bu şifalı içecek nasıl yapılır? İşte lohusa şerbeti tarifi...

LOHUSA ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

5 litre lohusa şerbeti için:

1 adet kare lohusa şekeri (kızamık şekeri)

3 su bardağı toz şeker

20 su bardağı su

4 adet çubuk tarçın

20-25 adet karanfil

1 kök havlucan

1 kök zencefil

2 kök zerdeçal

1 adet muskat

Sütünüzü artırmak için birkaç adet ısırgan yaprağı

LOHUSA ŞERBETİ YAPILIŞI

Kızamık şekerini, şekeri ve 15 bardak suyu kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra 25 dakika kısık ateşte kaynatın.

Diğer malzemeleri (havlucan, zerdeçal,zencefil, tarçın, karanfil ve muskat) ekleyin ve kısık ateşte 25-30 dakika daha kaynatın.

Süt yapan yiyecek olarak ısırgan yaprağından da birkaç adet ekleyin.

Yalnız ısırgan yaprağını uzun uzun kaynatmayın.

Bu aşamada tadını sürekli kontrol ederek, su miktarını damak zevkinize göre arttırın.

Şerbet soğuyunca süzerek ağzı kapalı bir şişeye alın ve ister sıcak ister soğuk servis edin.

Lohusa şerbeti diğer birçok tatlı üründe olduğu gibi buzdolabında haftalarca taze şekilde kalabilir.

Afiyet olsun!