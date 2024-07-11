İzmir'in meşhur lezzeti sofralarınıza çok yakışacak: Kumru tarifi...
İzmir'in meşhur lezzetlerinden biri olan kumru, sandviç kültürünün önemli bir parçasıdır. Genellikle sandviç ekmeğinin içine domates dilimleri, yeşil biber ve tulum peyniri konularak hazırlanan bu lezzet, İzmir sokaklarında, tezgahlarda sıklıkla bulunabilir. Taze ve pratik yapısıyla öne çıkan kumru, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin tercih ettiği bir atıştırmalıktır.
Günümüzde kumru tarifi farklı varyasyonlara da sahiptir. Bazılarına kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam gibi et ürünleri ile kaşar peyniri, domates dilimleri, ketçap ve mayonez gibi malzemeler eklenerek hazırlanan sandviçler de kumru olarak adlandırılmaktadır. Bu çeşitlilik, kumrunun İzmir mutfağındaki esnek ve yenilikçi yapısını göstermektedir. Peki, sofralarınıza çok yakışacak olan bu meşhur lezzeti evde nasıl yapabilirsiniz? İşte kumru tarifi...
KUMRU TARİFİ
Malzemeler:
Ekmeği için:
2 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
8 su bardağı un
Ekmeğin üzeri için:
3 yemek kaşığı pekmez
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı susam
Ekmeği kızartmak için:
2 yemek kaşığı tereyağı
İçi için:
10-12 dilim sucuk
100 gram sosis
100 gram salam
10-12 dilim kaşar peyniri (ince kesilmiş)
8-10 adet salatalık turşusu
2 yemek kaşığı ketçap
2 yemek kaşığı mayonez
KUMRU YAPILIŞI
Ekmek için su, maya ve şekeri aktive edin.
Yoğurt ve sıvı yağ ekleyerek karıştırın.
Azar azar unu ekleyin ve güzelce yoğurun.
Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.
Yarım saat dinlendirin.
Beş eşit bezeye bölün.
Her bir bezeyi uç tarafları ince olacak şekilde şekillendirin.
Pekmez ve suyu karıştırın.
Ekmeklerinizin üst tarafını pekmezli su karışımına batırın ve fırın tepsinize dizin.
Üzerine susam serpin.
Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin.
Fırından çıkan ve soğuyan ekmekleri ikiye bölün.
Tereyağ eritmiş olduğunuz tavada iç kısımları biraz bekletin.
Aynı tavada uzun şeritler halinde kesilmiş ;salam,sosis ve halka doğranmış sucukları önlü arkalı pişirin.
Ekmeğin arasına ketçap ,mayonez sıkın ve turşuları ilave edin.
Ardından salamlı, sosisli harcı keyfinize göre yerleştirin.
Afiyet olsun!
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