İzmir'in meşhur lezzeti sofralarınıza çok yakışacak: Kumru tarifi...

Günümüzde kumru tarifi farklı varyasyonlara da sahiptir. Bazılarına kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam gibi et ürünleri ile kaşar peyniri, domates dilimleri, ketçap ve mayonez gibi malzemeler eklenerek hazırlanan sandviçler de kumru olarak adlandırılmaktadır. Bu çeşitlilik, kumrunun İzmir mutfağındaki esnek ve yenilikçi yapısını göstermektedir. Peki, sofralarınıza çok yakışacak olan bu meşhur lezzeti evde nasıl yapabilirsiniz? İşte kumru tarifi...