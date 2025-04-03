Anneanne tarifi gibi yumuşacık kuru meyveli kek tarifi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:09

Anneannelerimizin mutfağından çıkan o sıcacık kekleri hatırlıyor musunuz? İçindeki kuru meyvelerle her lokması ayrı bir lezzet sunan bu tarif, tam da o eski günlerdeki gibi! Çayın yanına, kahvenin eşlikçisi ya da misafirleriniz için harika bir atıştırmalık olacak bu kuru meyveli kek, yumuşacık dokusuyla sizi çocukluğunuza götürecek.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı kuru meyve karışımı (kuru üzüm, incir, kayısı, vişne vb.)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı un (meyveleri kaplamak için)

YAPILIŞI

Kuru meyveleri küçük parçalar halinde doğrayın ve yapışmamaları için 1 yemek kaşığı un ile karıştırın.

Bir kapta yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ, vanilin ve tarçını ekleyerek karıştırın.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve spatula ile yavaşça karıştırın.

Kuru meyveleri de ekleyerek hamuru iyice harmanlayın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170°C fırında 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak kekin içinin piştiğinden emin olun ve fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

İpucu: Kuru meyvelerin dibe çökmesini önlemek için öncesinde unla karıştırmanız önemli!