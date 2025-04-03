Sabah kahvaltılarının protein bombası: Sebze sandviç tarifi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:53

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:53

Güne sağlıklı ve enerjik başlamak için kahvaltı öğününü atlamamak oldukça önemli. Ancak her sabah yumurta tüketmek istemeyenler ya da farklı tatlar arayanlar için lezzetli alternatiflere ihtiyaç duyulabiliyor. İşte tam da bu ihtiyaca yönelik olarak hazırlanan bu tarifte, yumurta kullanılmadan yüksek protein içeren malzemeler bir araya geliyor.

SEBZE SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

2 dilim tam buğday ekmeği (veya çavdar ekmeği)

3 yemek kaşığı lor peyniri (yağsız veya az yağlı tercih edilebilir)

2 yemek kaşığı haşlanmış nohut (çatalla ezilmiş)

2 dilim avokado

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

Birkaç dal roka veya ıspanak yaprağı

Tuz ve karabiber

İsteğe göre domates dilimleri veya salatalık

YAPILIŞI