Sabah kahvaltılarının protein bombası: Sebze sandviç tarifi
Sabah kahvaltılarında pratik, doyurucu ve yumurtasız bir alternatif arıyorsanız, bu protein deposu sandviç tarifi tam size göre!
Güne sağlıklı ve enerjik başlamak için kahvaltı öğününü atlamamak oldukça önemli. Ancak her sabah yumurta tüketmek istemeyenler ya da farklı tatlar arayanlar için lezzetli alternatiflere ihtiyaç duyulabiliyor. İşte tam da bu ihtiyaca yönelik olarak hazırlanan bu tarifte, yumurta kullanılmadan yüksek protein içeren malzemeler bir araya geliyor.
SEBZE SANDVİÇ TARİFİ
MALZEMELER
- 2 dilim tam buğday ekmeği (veya çavdar ekmeği)
- 3 yemek kaşığı lor peyniri (yağsız veya az yağlı tercih edilebilir)
- 2 yemek kaşığı haşlanmış nohut (çatalla ezilmiş)
- 2 dilim avokado
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- Birkaç dal roka veya ıspanak yaprağı
- Tuz ve karabiber
- İsteğe göre domates dilimleri veya salatalık
YAPILIŞI
- Tam buğday ekmeğini tost makinesinde veya tavada hafifçe ısıtarak çıtır hale getirin.
- Lor peyniri ve haşlanmış nohudu bir kasede karıştırın. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek ezerek karıştırın.
- Bu karışımı ekmek dilimlerinin birine eşit şekilde yayın.
- Üzerine avokado dilimlerini yerleştirin.
- Roka veya ıspanak yapraklarını da ekleyin.
- Dilerseniz domates veya salatalık dilimleriyle tazelik katabilirsiniz.
- Diğer ekmek dilimini üstüne kapatın ve servis edin.
Etiketler: #tarif #sandviç #lor peyniri
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