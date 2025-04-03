Kahvaltı sofralarına 25 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patatesli tuzlu kek tarifi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:43

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:43

Fırın kullanmadan hızlıca hazırlayabileceğiniz tavada patatesli tuzlu kek, kahvaltı ve çay saatleri için harika bir seçenektir. İçindeki patatesler sayesinde yumuşacık bir dokuya sahip olan bu kek, tuzlu lezzetleri sevenler için vazgeçilmez olacak. Üstelik malzemeleri kolayca bulunabilen bu tarif, mutfakta fazla zaman harcamadan lezzetli bir atıştırmalık hazırlamanıza yardımcı olur. Peki, 25 dakikada sofralarda olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, patatesli tuzlu kek tarifi...

PATATESLİ TUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

PATATESLİ TUZLU KEK YAPILIŞI

Patatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın ve hafifçe haşlayın.

Haşlama süresi çok uzun olmamalı, patatesler hafif diri kalmalıdır.

Bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın.

Üzerine yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek iyice karıştırın.

Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Haşlanmış patatesleri, rendelenmiş kaşar peynirini ve ince doğranmış maydanozu ekleyerek karışımı nazikçe karıştırın.

Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve hazırladığınız kek harcını tavaya dökün.

Kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Kekin altı güzelce kızardığında, bir tabak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da 10-15 dakika pişirin.

Kek tamamen piştiğinde ocaktan alın ve ılık ya da soğuk olarak dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!